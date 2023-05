Mailänder Klubs siegen in Stadtduellen gegen Römer

Mailand hat in der italienischen Serie A das Städteduell mit Rom klar für sich entschieden. AC Milan feierte am Samstag durch Tore von Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) einen 2:0-Heimsieg über Lazio. Wenig später gewann Inter bei AS Roma dank Federico Dimarco (33.) und Romelu Lukaku (74.) ebenfalls mit 2:0 und verteidigte damit Platz vier zwei Punkte vor dem Stadtrivalen, auf den die „Nerazzurri“ am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales treffen.