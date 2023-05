Sturmduo am Notizblock der Austria Klagenfurt

Rang sechs mit sechs Punkten. So viele hatte Austria Klagenfurt im vergangenen Jahr am Ende aus der Meistergruppe mitgenommen. Heuer steht man nach fünf gespielten Runden zur „Halbzeit“ bei drei Zählern. Und am Sonntag gibt’s daheim ein Wiedersehen mit dem LASK – gegen den man in dieser Saison nur verlor, zuletzt am Sonntag eine 0:4-Watsch’n kassierte.