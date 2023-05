„Wie durch ein Wunder ist nicht mehr passiert“

Es sind Szenen, die sich ein Horrorfilm-Regisseur nicht gruseliger hätte einfallen lassen können. Beim Springreitturnier in Lamprechtshausen verweigerte am Freitag ein Schimmel seiner Reiterin den Sprung. Dabei rutschte das Zaumzeug über den Kopf des Tieres. Mit ihm, „Cevin“, gingen die Pferde durch, es warf seine Reiterin ab, galoppierte davon und sprang über den Begrenzungszaun des Parcours. Und weil der 600 Kilogramm schwere „Celvin“ auf Asphalt nicht abbremsen konnte, rauschte er mit Karacho durch eine Tür in die Meldestelle (siehe auch Video oben). Zu Matthias Eckmayer.