Für viele ist die Falsche auf dem Thron!

Für alle Sympathisanten der britischen Monarchie ist das ein wichtiger Tag, die gesamte Welt blickt auf London. Ganze 70 Jahre ist die letzte Krönung her, diese ist die insgesamt 40. in der Westminster Abbey, die bisher erste im 21. Jahrhundert. Trotz all dieser Besonderheiten schwingt bei einigen ein mulmiges Gefühl mit.