Inflation: Einkaufsbudgets der Haushalte schmelzen

Keine Entspannung in Sicht

Entspannung sei in naher Zukunft keine zu erwarten. „Ein Ende der Kaufzurückhaltung ist nicht in Sicht. Denn drei Viertel der Österreicher:innen rechnen mit weiter steigenden Preisen. Weiterhin keine guten Neuigkeiten vor allem für den Non-Food-Einzelhandel, denn dort kann einfach leichter gespart werden als bei Lebensmittel,“ kommentierte Ernst Gittenberger vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Uni Linz die Ergebnisse.