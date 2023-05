Die Ärmsten der Armen leiden weiter still

Eine Situation, die Ljubica Petrovic bestens kennt. Die 40-Jährige kann aufgrund einer Verletzung und dauerhaftem Schmerz nicht Vollzeit arbeiten. Eine Kirche in Wien gab ihr die Chance, in Teilzeit beschäftigt zu sein. Das Geld, das sie bekommt, reicht aber nicht mehr, wie sie im „Krone“-Gespräch in der Lebensmittelausgabestelle in der Penzinger Karlingergasse betont.