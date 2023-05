„Wir dürfen aus Löwen keine Schoßhündchen machen“

Red Bull Racing ist diesbezüglich ein gebranntes Kind - Vettel und Webber crashten in Istanbul 2010, Ricciardo und Verstappen 2018 in Baku. Und einer, der ebenfalls so eine Situation kennt, ist Toto Wolff, Teamchef von Mercedes. 2016 schossen sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton in Barcelona von der Strecke. Danach gab’s ein Donnerwetter des Teamchefs, der heute, angesprochen auf Red Bull und eine Stallorder, meint: „Das sind Rennfahrer, wir dürfen ihnen den Instinkt nicht rauben. Wir wollen, dass sie im Auto Löwen sind, dürfen daher auch nicht aus Löwen Schoßhündchen machen!“ Der „Krone“-Tipp: Der Heimvorteil (Marko ob der mexikanischen Kolonie: „In Miami spricht man Spanisch!“) spricht für „Checo“ Pérez, aber Max Verstappen ist um einen Tick weniger fehleranfällig ...