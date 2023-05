GAK siegt im Aufstiegsrennen, BW Linz nur Remis

Ronivaldo traf im siebenten Spiel in Folge

Für die Linzer endete eine Serie von zwei Siegen in Folge, dafür ging eine andere mit nun fünf ungeschlagenen Partien weiter. Nach einem Treffer von Ronivaldo (45.+4) schien alles nach Plan für die Gastgeber zu laufen. Der brasilianische Stürmer-Routinier traf somit im siebenten Spiel in Folge, in der Phase erzielte er zehn seiner 17 Saisontore. Die Wiener sicherten sich dank einem Treffer von Innenverteidiger Christian Bubalovic (85.) aber noch einen Punktgewinn.