Eine Umweltschützerin mit schlechtem Image

Ein Blick in die Aufgaben von Schaar zeigt aber, dass sie besonders in der neuen Nachhaltigkeitskoalition keine unwesentliche Rolle spielt. Denn besonders Umweltthemen finden im Regierungsprogramm viel Platz. Also viel Platz für Schaar. Und das will die Spittalerin nutzen: Entwicklung der Kärntner Klimastrategie, die heimischen Gewässer qualitativ absichern, und und und... Eigentlich politisch fade Themen, aber in Zeiten von Klimawandel durchaus enorm wichtig.