Xabi Alonso äußert sich zum Real-Madrid-Interesse

„Kopf ist hier“

Leverkusen ist unter dem 41-Jährigen seit stolzen 14 Spielen ungeschlagen, in der Bundesliga führte der Coach seine Truppe mit Rang sechs auf einen Europacup-Platz, gegen Köln sollen am Freitag die nächsten drei Punkte her, Real Madrid spiele hingegen keine Rolle in den Plänen Alonsos. „Für nächste Saison ist mein Kopf ebenfalls zu 100 Prozent hier“, stellt er klar.