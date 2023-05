Pompöser Gauder-Auftakt mit Naschenweng und Co.

Ausnahmezustand im Tiroler Zillertal: Das weit über die Grenzen hinaus bekannte Gauder Fest wurde am Donnerstag erstmals mit dem „Radio U1 Gauder Fest Auftakt“ eingeläutet. Stargast Melissa Naschenweng versetzte das Festzelt in Zell am Ziller mit ihren Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Traktorführerschein“ in enorme Feierlaune. Weitere Größen der Schlager-Szene wie die Nockis und mehrere Tiroler Lokalmatadore sorgten ebenfalls für ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Besuchern.