Halbfinale! Struff mit Sensation gegen Tsitsipas

Der 33-Jährige gewann am Donnerstag in Madrid überraschend 7:6(5), 5:7, 6:3 gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Struff war eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden, aber noch nachträglich als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Im Halbfinale trifft er auf den Russen Aslan Karazew, gegen den er in der Qualifikation noch verloren hatte. Karazew hatte sich zuvor gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 7:6(3), 6:4 durchgesetzt.