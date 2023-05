Hubert von Goisern: Nach Tour kommt Bühnenpause

Die richtige Mischung

Aktiv will er aber nicht politisieren. „Die Musik verliert immer, wenn sie sich in den Dienst einer bestimmten Ideologie stellt. Ich will nicht bewusst politische Klänge erzeugen. Die Kunst kann nichts verändern, aber sie kann trösten.“ Für die anstehende Open-Air-Tour setzt der Frontmann auf dieselbe Live-Besetzung wie im letzten Jahr, will aber aufgrund der Gegebenheiten auf die ruhigeren und intimeren Songs zunehmend verzichten. „Wir proben derzeit ungefähr zehn Nummern, von denen wir noch nicht wissen, ob sie alle auf der Setlist landen werden. Wir müssen mal schauen, wie sie im Gesamtkorsett funktionieren.“ Dass es in Österreich, Deutschland und Italien insgesamt 30 Shows sind, wäre absolut ausreichend. „2022 haben wir 70 Konzerte gespielt, das war mir zu viel. So kommen wir in zwei Jahren auf 100, das passt dann wieder.“