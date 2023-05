Die „automatischen“ Erfolge der Knapp AG

Erst im letzten Jahr hat das steirische Hightech-Logistikunternehmen Knapp in den USA den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen. US-Händler Walmart setzt auf die Expertise aus Hart in der Steiermark und lässt sich vier voll automatisierte Lager („fulfillment center“) bauen - jedes mit rund 100.000 Quadratmetern Fläche.