„Krönung ist mittelalterlich!“

Im Talk mit Katia Wagner spricht die Politologin Melanie Sully über den Krönungsakt und bezeichnet diesen „nach wie vor als mittelalterlich“. Außerdem glaubt sie nicht, dass die Zeremonie aufgrund der jetzigen Krise weniger kosten soll. Man hat ja schließlich in England, anders als in Österreich für den Opernball, keine Einsicht in die Finanzen für die Zeremonie.