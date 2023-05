Selenskyj zu Besuch in Finnland eingetroffen

Auch Besuch in Deutschland geplant?

Deutschen Medienberichten zufolge soll Selenskyj am 13. Mai Berlin besuchen und dort den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier treffen. Einen Tag später soll Selenskyj demnach in Aachen mit dem Karlspreis geehrt werden. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte das Treffen nicht.