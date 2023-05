Das schwarze Schaf spielt die erste Geige

Bis zum 1. Mai mussten die Kicker vom UFC St. Martin bei Lofer auf ein Erfolgserlebnis im Jahr 2023 warten. Die letzten Punkte in der 1. Klasse Süd hatte man am 12. November 2022 geholt. Und ausgerechnet im Duell mit dem bis dato makellosen Tabellenführer aus Mittersill (17 Siege aus 17 Spielen) schrieben die Pinzgauer wieder an, holten völlig überraschend ein 2:2. „Der Gegner war stärker, aber wir haben mit viel Kampf dagegen gehalten. Der Zähler muss uns einen Schub für die kommenden Wochen geben, wir wollen die Saison noch ordentlich zu Ende spielen“, erklärte Trainer Jakob Radinger.