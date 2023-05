Mount Everest: US-Amerikaner stirbt bei Erklimmung

Genehmigung für 11.000 Dollar

Er ist der vierte Tote auf dem Everest in der derzeitigen Frühlingssaison. Die Frühlingssaison beginnt im April und endet im Juni, wenn es aufs Jahr gesehen am ehesten gute „Wetterfenster“ für die Besteigung gibt. In dieser Saison starben zuvor drei Sherpas auf dem Everest.