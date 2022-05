Sabrina Filzmoser: „Mit dem Tod auseinandersetzen“

„Krone“: Frau Filzmoser, Sie hatten am Montag als erst sechste Österreicherin den Mount Everest bestiegen. Wie war’s am höchsten Punkt der Erde?

Sabrina Filzmoser: Es ist sehr schwierig zu beschreiben, was man da oben fühlt. Denn eigentlich ist man so fertig, dass nicht viele Gedanken übrig bleiben. Ich war’ nicht allzu lang oben, es waren vielleicht 15 Minuten. Und ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass der Abstieg noch schwieriger wird. Aber es war schon beeindruckend.