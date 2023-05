Raubüberfall im Kärntner Drogenmilieu geklärt

Am 8. Mai 2022 schlugen die vier dann zu. „Sie schlugen das Opfer krankenhausreif und stahlen ihm neben Bargeld auch Suchtgift“, so die Polizei weiter. „Alle vier sind geständig und wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.“ Auch gegen das Raubopfer selbst werden noch separate Ermittlungen geführt - wegen Suchtmitteldelikten.