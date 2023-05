Medwedew tönt: „Polen darf nicht existieren“

Ende März hatte Medwedew mit einer Bombendrohung an Berlin für Wirbel gesorgt. Die Begründung lautete, dass jeder Versuch eines Landes, Präsident Putin aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs festzunehmen, von Russland als Kriegserklärung betrachtet werde. Moskau würde in dem Fall Raketen auf den Bundestag und das Kanzleramt abfeuern. Mitte April feuerte Medwedew gegen Polen: „Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der NATO in Europa wird dieses Land mit Sicherheit verschwinden - zusammen mit seinem dummen Premierminister.“