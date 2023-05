Sozialschmarotzer verstärkt im Visier der Polizei

Vernetzungstreffen in jedem Bezirk

Ein Lügenkonstrukt, das vor Gericht in sich zusammenbrach. „Sie haben ihr Unternehmen aber de facto weitergeführt“ so der Richter und verurteilte den 54-Jährigen zu fünf Monaten bedingter Haft. Fälle wie diese könnten in nächster Zeit häufiger verhandelt werden. Denn die Polizei verstärkt auf Bezirksebene den Kampf gegen Sozialleistungsbetrüger.