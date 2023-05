1. Mai: SPÖ-Krux mit Taferln und ein Versprecher

„Pamela, der Kurs stimmt“

Zu einem kleinen Eklat kam es schließlich, als ein Teilnehmer der Kundgebung in Anlehnung an die Debatte um den damaligen Parteichef Werner Faymann im Jahr 2016 ein Schild mit der Aufschrift „Pamela, der Kurs stimmt“ hochhielt. Ein Ordner nahm es ihm schließlich ab. 2016 hatten Unterstützer Faymanns, der kurze Zeit später zurücktrat, Schilder mit der Aufschrift „Werner, der Kurs stimmt“ präsentiert. Der Satz fand als sarkastische Redewendung Eingang in die Geschichte - zumal andere Gruppen am Rathausplatz schon damals Faymann auspfiffen und seinen Rücktritt forderten.