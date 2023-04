Fünf Salzburger und Rossi verstärken Nationalteam

„Ich bin natürlich sehr froh, dass er kommen kann und von Anfang an dabei sein wird“, zeigt sich Head Coach Roger Bader über die Verstärkung aus Übersee erfreut. In der AHL einer der Topscorer, zählte Rossi auch im Playoff der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars, das die Texaner mit 4:2-Siegen für sich entschieden, zeitweise zum Kader. Der 21-Jährige befindet sich bereits am Weg nach Europa und wird am Dienstag beim ersten Zusammenzug der Mannschaft dabei sein. „Das ist wichtig, da er auch den Jetlag zu überstehen hat und sich an das europäische Eisfeld, das ja größer ist als jenes in der NHL, wieder gewöhnen muss“, ergänzt Bader. Zuletzt stand Rossi im August 2021 in der Olympia-Quali für Österreich am Eis.