Russische Soldaten kommen bei Trunkenheit in Zelle

Härter bestraft werden sollen nun etwa jene Streitkräfte, die ihren Dienstvertrag beenden wollen oder betrunken sind. Das Verteidigungsministerium in London veröffentlicht seit Kriegsbeginn in der Ukraine täglich Informationen zum Verlauf und beruft sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Die Regierung in Moskau spricht hingegen von einer Desinformationskampagne.