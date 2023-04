Beifahrerin sprang im Schock aus fahrendem Auto

Die 19-Jährige aus Ort in Innkreis war mit einer gleichaltrigen Freundin aus Aurolzmünster, die am Steuer saß unterwegs, als in der Nacht zum Sonntag gegen 22.30 der Wagen in Aurolzmünster auf der Hausruck-Bundesstraße mit den linken Rädern den Randstein einer Verkehrsinsel touchierte.