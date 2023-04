Kurios! Zuschauer springt als Linienrichter ein

Kuriosum in der 3. Liga in Deutschland: Bei der Partie zwischen dem Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden und Schlusslicht SV Meppen ist am Samstag ein Zuschauer als Linienrichter eingesprungen. Einer der beiden Schiedsrichter-Assistenten war in der 21. Minute beim Versuch, dem Ball auszuweichen, unglücklich umgeknickt und musste nach einer Behandlungspause auf einer Trage vom Feld gebracht werden.