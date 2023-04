„Schengen-Veto wegen russischem Einfluss“

Die großen Schlepperringe seien in den Niederlanden, Frankreich und Westeuropa im Allgemeinen, nicht in Rumänien am Werk. Was sich derzeit abspiele, sei eine „Schande“, die rumänischen Behörden dürften keinen Status quo akzeptieren, sondern hätten um den Schengen-Beitritt ihres Landes zu „kämpfen“, so der von 2019 bis 2021 in Rumänien amtierende US-Botschafter.