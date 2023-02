Rumänien sucht Ausweg aus Schengen-Blockade

Österreich blockiert weiterhin die Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum. Um einen Ausweg aus dieser vertrackten Lage zu finden, ist am Montag eine rumänische Delegation nach Wien gereist. „Wir wollen ausloten, ob wir in Österreich noch einen verlässlichen Partner haben und ob es gelingt einen Fahrplan zu erstellen“, erklärte der Leiter der Delegation.