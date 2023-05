Braucht auch Oberösterreich Corona-„Versöhnung“?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat kürzlich eine Pandemie-Aufarbeitung, ja sogar ein Bemühen um „Versöhnung“ angekündigt. Braucht Oberösterreich, das teils schärfere Maßnahmen hatte, nicht erst recht so eine Versöhnung? LH Thomas Stelzer (ÖVP) dazu im „Krone“-Interview, in dem es auch um die neue Modefarbe Schwarz-Blau geht. Und um Zuversicht in der Multi-Krise.