Lenker krachte gleich zwei Mal in anderen Pkw

Eine 21-jährige Frau war mit zwei Beifahrern am Freitagabend um 21.45 Uhr in ihrem Pkw in Lustenau (Vorarlberg) auf der Reichsstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 50-Jähriger in seinem Wagen dem Kreuzungsbereich Reichsstraße / Schillerstraße. Der Mann übersah scheinbar den Pkw der jungen Frau und krachte voll in dessen Beifahrerseite. Der Pkw der 21-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht und rollte anschließend in eine Gartenmauer.