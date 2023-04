Darf ein Sternsinger schwarz geschminkt sein?

„Krone“: Herr Mahrer, die gefährlichsten Orte der Welt sind laut Crime Index 2023 unter anderem Caracas in Venezuela, Port Moresby in Papua-Neuguinea, Kabul in Afghanistan. Und wenn es nach Ihnen geht, der Brunnenmarkt in Wien. Wovor haben Sie dort so große Angst?

Karl Mahrer: Es gibt in Wien mehrere Unsicherheitszonen. Und die gibt es aus zwei Gründen. Einerseits wegen der Kriminalität im öffentlichen Raum und andererseits, weil sich die Menschen unsicher fühlen. Wie etwa auch am Reumannplatz. Politik sollte diese Zonen ernst nehmen und etwas dagegen tun.