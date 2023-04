Haslauer lässt Türe für die SPÖ noch offen

Eine weitere Möglichkeit: Jene Kräfte innerhalb der SPÖ, die den Schritt in die Regierung wagen wollen, schaffen es, die derzeitige Parteispitze quasi wegzuputschen und die Führung zu übernehmen. Was ziemlich sicher ist: Wählt die SPÖ nicht den Weg in die Allianz, wird sie weitere fünf Jahre in der Opposition sitzen. Und das neben einer KPÖ Plus im Aufwind.