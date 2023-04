Vier Trick-Diebstähle mit 60.000 Euro Beute

Das erste Mal schlugen sie bereits am 1. Juni 2021 in Salzburg zu, genauer bei einem Antiquitätenhändler im Andräviertel. Bis zum 7. Juli, also binnen eines Monats, folgten drei weitere Diebstähle - in Salzburg, Mistelbach und in Wolfsberg. Uhren, Schmuck und ein Goldarmband erbeuteten die Diebe. Nur einer der drei sitzt aber jetzt in der Justizanstalt Puch in Untersuchungshaft.