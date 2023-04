Angeklagter gestand: „Für Opfer tut es mir leid“

Beim zweiten Verhandlungstag am Dienstag legte „der Techniker“ unter dem Quartett ein Geständnis ab: „Es tut mir leid für die Opfer.“ Laut Verteidigerin habe er sich aber nicht persönlich bereichert. „Es gab ein fixes Gehalt, aber keine Boni“, so der Bulgare. Die drei Angeklagten bestritten. Noch elf weitere Prozesstage bis in den Juni sind geplant.