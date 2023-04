Lawinenwissen für Sarajevo von Tiroler Experten

Ehrenamtliches Engagement

In seiner Heimat fehlt dem Bauingenieur, der den Lawinenwarndienst in Eigenregie und auf eigene Kosten aufbauen möchte, fast gänzlich die Unterstützung. „Sein ehrenamtliches Engagement ist bewundernswert, deshalb haben wir ihm nun bei einem zweitägigen Besuch gezeigt, wie wir in Tirol arbeiten – am Schreibtisch und draußen im Gelände“, sagt Norbert Lanzanasto.