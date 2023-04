Pilotversuch in Tirol: Pflegelehre auf Schiene

Schrittweise Heranführung an Patienten

Der Unterricht in den allgemeinbildenden Pflichtgegenständen wird in der Berufsschule integriert. Für die fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenstände wird derzeit eine Kooperation mit dem Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe in Innsbruck ausgearbeitet. „Die Pflegelehre bietet eine gute Möglichkeit, nach der abgeschlossenen Pflichtschulzeit direkt in den Pflegeberuf einzusteigen. Derzeit ist ein Einstieg in Tirol über die dreieinhalbjährige Ausbildung an einer berufsbildenden mittleren und höheren Schule oder der Ausbildung in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen ab 17 Jahren möglich“, erklärt Hagele.