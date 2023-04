Bombenalarm! Polizei übte in Hörsching Ernstfall

Dieses Szenario übte die Landespolizei am Donnerstagnachmittag in Hörsching. Für den Trainingseinsatz hatte man extra eine Zeitspanne ausgewählt, in der keine echten Flugzeuge starten. Darum waren am ganzen Gelände nur Schauspieler – und eben die gerufenen Einsatzkräfte. Und bei denen ging es gleich nach der Alarmierung heiß her.