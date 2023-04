Schock in Stanz: „Warum musste Philipp sterben?“

Am Freitag wird jener 31-jährige Steirer, der in Graz beim Suizidversuch eines mutmaßlichen Mörders starb, in seiner Heimat Stanz verabschiedet. Der mutmaßliche Doppelmörder wurde inzwischen aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt, schweigt aber zu den ihm angelasteten Bluttaten.