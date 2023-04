Versuchter Fenstersturz mit Tochter: Urteil fix

Strafhöhe erneut bewertet

An der Schuld gab es auch beim Berufungsverfahren am Oberlandesgericht nichts zu rütteln. Zur Diskussion stand aber die Strafe: Während die Verteidigerin auf eine Reduktion drängte, hatte die Staatsanwältin sogar für eine Erhöhung plädiert. Richter Thomas Dampf sah nach einer kurzen Beratungszeit, in welcher der Angeklagte mit gefalteten Händen betete, keinen Grund dafür, das Strafmaß zu ändern. „Die 15 Jahre sind schuld- und tatangemessen“, sagte er. Es sei nämlich „reiner Zufall, dass das Kind noch lebt“, fügte Dampf als Vorsitzender des Berufungsgerichts hinzu.