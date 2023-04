Unser Gesundheitssystem liegt weiter im Wachkoma

In einem Krankenhaus seien kürzlich zwei Patienten in der Notfallambulanz verstorben, weil sie so lange auf die Versorgung warten mussten. Ist das nun der Normalzustand in Österreichs Krankenhäusern? Schon vor der Pandemie sei in den Anstalten „auf Kante geplant“ worden, die Pandemie ließ dann viele Mitarbeiter in der Pflege den Job wechseln. „Auf die muss man zugehen, die sollten wir zurückholen“, sagt Potzmann. Sie ist überzeugt, dass viele gerne in der Pflege arbeiten würden - aber nur sofern die Rahmenbedingungen passen.