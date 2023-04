USA verlegen Atom-U-Boot nach Südkorea

In den vergangenen Wochen hatte das nordkoreanische Regime mit mehreren Raketen- und anderen Waffentests die internationale Staatengemeinschaft aufhorchen lassen. Dieses Säbelrasseln hat zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit der USA und Südkoreas im Verteidigungsbereich geführt. Nun will Washington auch ein Atom-U-Boot in Südkorea stationieren - als Reaktion auf die nuklearen Aktivitäten Pjöngjangs.