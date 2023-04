Regierung meldet Milliarden-Defizit nach Brüssel

Kritik von SPÖ und NEOS

SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer warf Finanzminister Brunner via Aussendung eine „grundlegend falsche, weil unsoziale und leistungsfeindliche Budgetpolitik“ vor. Eine gute Budgetpolitik verlange, dass man auf der Ausgabenseite die „sinnlose Verschwendung von Steuergeld“, also Milliardenförderungen an Unternehmen, beendet und auf der Einnahmenseite für Steuergerechtigkeit sorgt.