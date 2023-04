Ländle-Rekordlerin vom Krankenbett zum Saisonstart

Schwierige Vorbereitung

Nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Vorarlbergs Rekord-Siebenkämpferin kränkelte. „Während der Hallensaison war ich immer wieder mal krank, zudem hatte ich muskuläre Probleme am Oberschenkel und eine Sehne hat mir auch zu schaffen gemacht“, erzählt die Hörbranzerin, die ihrem Freiluft-Saisonstart am Wochenende beim Mulitstars-Meeting in Desenzano (It) trotzdem optimistisch entgegenblickt. „Verglichen zum Vorjahr bin ich im Speerwurf und Kugelstoßen bereits deutlich stärker.“