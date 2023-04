Arbeiter (20) schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Gegen 14 Uhr war ein 20-jähriger Facharbeiter in einer Firmenfabrikshalle in Sommersgut mit Schweißarbeiten beschäftigt. Nach Abschluss der Arbeit hob er das vier Tonnen schwere Werkstück mittels Hallenkran an, um dieses entsprechend umzulegen. Dabei riss einer der Schwerlastgurte an welchem das vier Tonnen schwere Element befestigt war und stürzte auf den Arbeiter.