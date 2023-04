Trauer um Musik-Legende: Harry Belafonte ist tot

Belafonte verkaufte mit Songs wie „Island in the Sun“, „Matilda“ und „Jump in the Line“ mehr als 100 Millionen Platten, spielte in mehr als 40 Filmen mit. Mit Martin Luther King Jr. setzte er sich für schwarze Bürgerrechte in den USA ein, mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als UNICEF-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan.