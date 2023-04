Junge Männer zerstörten Regenbogenfahne vor Kirche

Ein Vandalenakt der besonderen Art hat sich am Montagabend in Bregenz ereignet. Drei Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren zerschnitten eine Regenbogenfahne, die an einem Fahnenmast auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche aufgehängt war. Die drei Lauteracher wurden unmittelbar nach der Tat geschnappt.