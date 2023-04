Nickl hofft auf Eiszeit mit Superstar Crosby

Eine Fußverletzung hat der Klagenfurter (zuletzt bei AIK Stockholm in Schwedens 2. Liga) überstanden, heute rückt er ins Teamcamp in Wien ein: „Die WM voriges Jahr hab ich wegen einer Schulterverletzung verpasst - ich freu mich, für Österreich zu spielen.“ Um in Form zu sein, hat der drahtige Verteidiger an Muskelmasse zugelegt: „Von 83 auf 87 Kilo - dadurch bin ich robuster.“ Österreich traut er in Finnland auch einiges zu: „Es soll nicht nur gegen den Abstieg gehen - ich traue uns auch Platz fünf oder sechs in der Gruppe zu.“