Eine Art „Donauinsel“ für den Zehnten Bezirk

Zuerst gebaut, dann gesperrt und letztendlich nie befahren. Die Rede ist von der „Geisterausfahrt" Simmering. Den meisten Autofahrern in der Stadt wohl nur aus dem Verkehrsfunk bekannt. Doch jetzt gibt es für die triste Rampe endlich so etwas wie ein „Happy End". Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) geriet bei der Präsentation Montagfrüh richtig ins Schwärmen. „Ich habe auf den heutigen Tag gewartet wie andere auf Weihnachten. Favoriten bekommt jetzt eine Donauinsel." Indes erzürnt in Hietzing und Neubau die Suche nach freien Plätzen die Anrainer.