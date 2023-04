Biker (23) krachte gegen Leitschiene - verletzt!

Mit den höheren Temperaturen werden die Motorräder wieder aus dem Winterschlaf hervorgeholt, leider geschieht nicht jede Fahrt ohne Unfall. Am Sonntag gegen 14.45 fuhr ein Einheimischer (23) mit seinem Bike in Schönberg im Stubaital auf der Brennerbundesstraße B182 in Fahrtrichtung Innsbruck. Doch dann verlor der junge Mann in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.